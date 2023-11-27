«حملة مواطن» تقيم مؤتمرا بميلانو الإيطالية لدعم الرئيس السيسي

أقامت «حملة مواطن لدعم مصر»، أمس الأحد، مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لولاية جديدة، في مدينة ميلانو الإيطالية.

وقالت سناء المغازي، منسق حملة مواطن لدعم مصر بميلانو، إن الحشد كان كبيرا بدرجة ملفتة، مؤكدة أن أبناء الجالية المصرية في إيطاليا يدركون حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، ويؤمنون أن الرئيس السيسي هو رجل المرحلة.

وأضافت في بيان لها، أن المؤتمر الذي عقد يوم أمس في المدينة الإيطالية، التي تشهد أكبر نسبة من المصريين في كل أوروبا، عرض التحديات التي تواجه مصر، كما استعرض الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي.

المصريون بالخارج يدعمون الرئيس السيسي

وأكدت منسق حملة مواطن لدعم مصر، أن كل الحضور وعد ببذل قصارى الجهد لحشد المواطنين المصريين في إيطاليا، للمشاركة في العملية الانتخابية والتصويت لصالح المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

من ناحية أخرى، نظمت حملة مواطن لدعم مصر بهولندا، مؤتمرا كبيرا، لحشد المواطنين المصريين بهولندا، للمشاركة في العملية الانتخابية، والتصويت للرئيس عبد الفتاح السيسي.