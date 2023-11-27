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استمرار فعاليات الحملة القومية في الأقصر لتعزيز المشاركة السياسية

كتب:

أبو الحسن عبد الستار
02:23 م | الإثنين 27 نوفمبر 2023
جانب من الندوة

جانب من الندوة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية بحضور 250 عضوا من أعضاء مراكز الشباب والمشروعات القومية بوزارة الشباب والرياضة، وذلك في مركز شباب الزينية بحري بإدارة شباب الزينية.

الاستحقاق الرئاسي

حاضر في الندوة الدكتور عبدالله جاد، أستاذ القانون الإداري والدستوري بجامعة جنوب الوادي بقنا، حول تعزيز المشاركة السياسية ونشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب في الاستحقاق الرئاسي المقبل، وذلك لما تقدمه الدولة المصرية من استراتيجية ونموذج رائد في تمكين الشباب وتعريف الشباب بحقوقهم وواجباتهم بالدستور والقانون المنظم للانتخابات، وأن الأمانة تقتضي المشاركة بالصوت أمام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق السياسية.

التصويت في الانتخابات 

من جانبه، أكد صلاح رشوان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ سلسلة كبيرة من اللقاءات والمؤتمرات لحث المواطنين على المشاركة السياسية والتثقيفية بالهيئات الشبابية والرياضية، للإدلاء باصواتهم الانتخابية وذلك حرصا على توعيتهم في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المقبل.

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بقلم أبو الحسن عبد الستار