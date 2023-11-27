دشَّنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم، المرحلة الأولى للمنصة الإلكترونية لمنظومة الرخصة الذهبية، والتي تتيح للمستثمر إمكان الحصول على مختلف المعلومات والبيانات المتعلقة بمنظومة الرخصة الذهبية، كما تمكِّنهم من تقديم طلبات الحصول على الموافقة الواحدة، ومتابعة الموقف التنفيذي لتلك الطلبات.

المنصة تُتيح للمستثمر إمكان الحصول على مختلف المعلومات

وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفق بيان الحكومة اليوم، إنه من خلال الرابط الإلكتروني، تتيح المنصة للمستثمر إمكان الحصول على مختلف المعلومات والبيانات المتعلقة بمنظومة الرخصة الذهبية.

المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على الرخصة الذهبية

وأوضحت المنصة المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على الرخصة الذهبية، كالتالي:

- عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وشهادة تأسيسها.

- مستخرج حديث من السجل تجاري للشركة.

- صورة ضوئية من البطاقة الضريبية للشركة.

- صورة ضوئية من سند حيازة موقع ممارسة نشاط على أن يكون الموقع مثبتا بالسجل التجاري.

- دراسة الجدوى المبدئية للمشروع والذي يعده أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.

- تقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.

- البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع.

- إقرار من الممثل القانوني للشركة (رئيس مجلس الإدارة – مدير الشركة) أو وكيل المساهمين/الشركاء بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية للمشروع (طرق – مياه – صرف صحي – كهرباء – اتصالات – معالجة المخلفات).

- إقرار من الممثل القانوني للشركة (رئيس مجلس الإدارة – مدير الشركة) أو وكيل المساهمين/الشركاء بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له.

- أي مستندات أخرى ترى الوحدة أهمية تقديمها.