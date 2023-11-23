وزيرة الهجرة تلتقي كبار المستثمرين المصريين بالخارج ضمن حملة «شارك بصوتك»

عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لقاءً موسعًا مع مجموعة متميزة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال المصريين، بحضور السفير أشرف الديب قنصل مصر العام في دبي، أشرف حمدي رئيس المكتب التجاري المصري بدبي وممثلي بعض البنوك المصرية.

جاء ذلك خلال زيارتها إلى دبي، ثالث المحطات لجولتها للالتقاء بالجاليات المصرية ضمن حملة شارك بصوتك، لتحفيز المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وكذلك الترويج للاستثمار في مصر، وما قدمته الدولة من تيسيرات استثمارية متميزة.

مواعيد الانتخابات الرئاسية بالخارج

وأعربت وزيرة الهجرة عن شكرها لرجال الأعمال والمستثمرين المصريين في دبي على الاهتمام بالمشاركة في الاجتماع الموسع، إذ بدأت الاجتماع بحوار مفتوح حول أهمية المشاركة والتصويت في الاستحقاق الدستوري المهم المرتقب وهو الانتخابات الرئاسية المصرية المقرر إجراؤها للمصريين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحدة 1 و2 و3 ديسمبر المقبل.

وأكدت الوزيرة أن المصريين بالخارج أمام مهمة وطنية بجدارة، لاختيار القيادة والتوجه المستقبلي للدولة، والحفاظ على مكتسبات الاستقرار، واستكمال طريق البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة، مطالبة بعدم الالتفات لأي مزاعم يتم الترويج لها عن أن نتيجة الانتخابات محسومة، وقالت: «لقد عاشت مصر تجربة سابقة صعبة بسبب عدم النزول والمشاركة، وعلينا أن نتعلم من أخطائنا».

الإعفاءات الضريبية الخاصة بالصناعات

وأشارت إلى اهتمام القيادة السياسية بملف الاستثمار، حيث ترأس رئيس الجمهورية الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للاستثمار وتم رصد حزمة من المحفزات للمستثمرين والتي تستهدف التغلب على معوقات الاستثمار وتخطي عقباته وتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى إقرار حزمة من الإعفاءات الضريبية الخاصة بالصناعات الاستراتيجية والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

هذا إلى جانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمشروعات الكبرى والتي تستهدف الانتهاء من كافة الاجراءات الخاصة بالمشروعات في خلال أيام، فضلا عن إجراء الكثير من التعديلات التشريعية واتخاذ العديد من القرارات لجذب المستثمرين.