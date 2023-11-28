سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 28-11-2023، في البنوك المصرية، ليواصل مساره منذ بداية شهر نوفمبر الجاري، ويبلغ سعر الدولار 30.83 جنيه للشراء، فيما سجل 30.95 للبيع، وذلك وفقًا للأسعار المعلنة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 28-11-2023 داخل البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

يبلغ سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيعً.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28-11-2023، في بداية التعاملات الصباحية في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

استقر سعر الدولار في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في بنك القاهرة يبلغ 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.