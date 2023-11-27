«حملة السيسي» تستعرض مؤتمرات تأييد المصريين بالخارج للمرشح الرئاسي

أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عقد الجاليات المصرية بالخارج، لعدد من المؤتمرات الداعمة للمرشح، على مدار الأيام الماضية.

أبرز المؤتمرات الداعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

- نظمت الجالية المصرية في النمسا مؤتمرا جماهيريا حاشدا، لإعلان دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024، وتوعية المصريين بالخارج بالمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري المقبل.

- نظمت الجالية المصرية في ميلانو إيطاليا مؤتمرا جماهيريا حاشدا، لإعلان دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

- عقدت الجالية المصرية بروما، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، لإعلان دعم المرشح عبد الفتاح السيسي.

- نظم المصرين بالخارج في هولندا مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والتوعية بالمشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية 2024.

- عقدت الجالية المصرية في عمان، ندوة توعوية للمشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية 2024، ودعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

- عقدت الجالية المصرية في نيويورك اجتماعاً تجهيزياً استعداداً للمؤتمر الحاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بتعليق اللافتات وصور المرشح.