المستشار محمود فوزي ضيف برنامج «من مصر» على القاهرة الإخبارية غدا

يعرض برنامج «من مصر» على قناة «القاهرة الإخبارية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل في الساعة العاشرة مساء الغد، حوارا مهما مع المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وذلك قبل أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج.

ويتحدث المستشار محمود فوزي، عن الملامح الرئيسية للبرنامج الانتخابي الرئاسي، للمرشح عبد الفتاح السيسي، على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي.