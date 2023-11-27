حملة المرشح عبدالفتاح السيسي: مصر لم تغلق معبر رفح لضمان وصول المساعدات إلى غزة

أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أن مصر لم تغلق معبر رفح البري في أي لحظة من أجل ضمان وصول كل الدعم الإنساني إلى قطاع غزة.

وقالت الحملة الرسمية: «أوقاتٍ صعبة.. تمتحن إنسانيتنا، قبل مصالحنا.. تختبر عمق إيماننا، بقيمة الإنسان، وحقه في الحياة.. فمصر بقيادة قائدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ اللحظة الأولى انخرطت في جهود مضنية آناء الليل وأطراف النهار لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية، إلى المحاصرين في غزة، ولم تغلق معبر رفح البري في أي لحظة من أجل ضمان وصول كافة الدعم الإنساني لمستحقيها في قطاع غزة».

واستعرضت الحملة الانتخابية لقطات من زيارة الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي لأشقائنا الفلسطينين في مستشفى العريش الدولي من مصابي القصف الإسرائيلي، وعقد مؤتمر صحفي أمام مقر رفح أثناء عبور شاحنات الدعم الانساني عبر المعبر للأشقاء في فلسطين.