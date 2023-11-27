عاجل| مفاجآت كولر أمام سموحة.. الدبيس «يركن» معلول وهذا اللاعب يهدد بيرسي تاو

يواصل كريم الدبيس، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قيادة الجبهة اليسري للأهلي، خلال مباراة سموحة، المقرر إقامتها غدا الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة دوري NILe، في غياب علي معلول الظهير الأيسر للفريق.

وحرص مارسيل كولر على إراحة علي معلول خلال مواجهة ميدياما الماضية بعد تعافيه من إصابة العضلة الخلفية وهو المنتظر حدوثه أمام سموحة، ومن المتوقع أن يكون جاهزًا لمباراة يانج أفريكانز المقبلة، في الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

في المقابل، أصبح كريم فؤاد يشكل إزعاجا وتهديدا خطيرا للجنوب أفريقي بيرسي تاو، في مركز الجناح الأيمن لفريق الأهلي بعد تعافيه من الإصابة.

وأطاح السويسري مارسيل كولر ببيرسي تاو من تشكيل الأهلي في مباراة ميدياما الغاني أمس الثلاثاء، ببداية مشوار الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وذلك لحساب كريم فؤاد الذي شارك أساسيًا.

ويضع مارسيل كولر ثقة كبيرة في إمكانيات كريم فؤاد لقيادة الجناح الأيمن، بسبب خفته وتحركه بشكل سريع، وتسجيل الأهداف، مما قد يضع بيرسي تاو في موقف صعب خلال الفترة المقبلة ويبعده عن تشكيل المارد الأحمر.

ويختتم الأهلي تدريباته اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة فريق سموحة المقرر لها مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري NILe.