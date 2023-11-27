إزالة 43 حالة تعد على الأراضي الزراعية في الإسماعيلية

قال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن المحافظة لا زالت تعمل على تنفيذ الموجة المكبرة من حملات الإزالة والتي تستهدف إزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية في نطاق المراكز والقرى التابعة للمحافظة.

وأضاف محافظ الإسماعيلية، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن حملة مكبرة نجحت في إزالة 43 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 18 قيراطًا، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.

بشارة: لن نتهاون في إزالة أي تعديات

وقال محافظ الإسماعيلية إن حملات الإزالة تتم بالتعاون والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجمعية الزراعية، وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية، وأنه لا تهاون في التعامل بكل حزم مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي وكل من يثبت تورطه فيها.

وأشار إلى أن الدولة بكامل أجهزتها الأمنية والتنفيذية تتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية فهي حق أصيل للأجيال القادمة من خلال توفير الأمن الغذائي، موجها رؤساء المراكز والمدن بعدم السماح بأي تعدٍّ على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها والتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد.