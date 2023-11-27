«أنت الحياة» احتفالية بمتحف الإسماعيلية بدور المرأة في الحضارة المصرية

أكد قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أنه في ضوء احتفال العالم باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، نظم اليوم القسم التعليمي بمتحف الإسماعيلية احتفالية «أنت الحياة»، وذلك بمشاركة مدرسة الإعلام الرسمية المتميزة للغات المرحلة الابتدائية بالإسماعيلية.

أهم القطع الأثرية المعروضة للمرأة عبر العصور المختلفة

وأضاف قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار أنه على هامش احتفالية «أنت المرأة» تم تنظيم جولة إرشادية للطالبات للتعريف بمكانة المرأة قديمًا من خلال تسليط الضوء على أهم القطع الأثرية المعروضة عبر العصور المختلفة، إلى جانب ورشة فنية لتصنيع الحلي من خلال تدوير الخامات.

دور المرأة في الحضارة المصرية القديمة

وأشار القطاع إلى أنه كان للمرأة مكانة في الحضارة المصرية القديمة، فقد كانت المرأة الفرعونية تعمل في المصانع بالغزل والنسج وصنْع السجاجيد، وتعمل أيضا بالتجارة في الأسواق، كما كانت تُشارك زوجها أعمال الصيد، وكانت الزوجة تُرسَم على المقبرة حتى الأسرتين الثالثة والرابعة بحجم زوجها كدليل على المساواة في الشرف والمكانة والحقوق والواجبات، وهناك نصب تذكاري خاص بالسيدة «بيسيشت» في عصر الدولة القديمة يُبيِّن أنها كانت مديرة للأطباء، وقد حوكم أحد الأزواج لأنه سبَّ زوجته بالجلد مائة جلدة، وبحرمانه من نصيبه من المال الذي كسَبه بالاشتراك معها إذا عاد إلى سبها.