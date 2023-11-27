ضياء رشوان: الوساطة المصرية والقطرية لها دور كبير في تنفيذ الهدنة بغزة

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إنّه توقع تمديد الهدنة منذ أمس بسبب وجود مؤشرات إيجابية، وقبل ساعتين تحول الأمر إلى تأكيد التمديد وجرى الإعلان عن هذا الأمر رسميا.

الإفراج عن 20 محتجزا

وأضاف رشوان، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «خلال يومين سيتم الإفراج عن 20 محتجزا إسرائيليا من فئة النساء والأطفال يقابلهم 60 فلسطينيا من نفس الفئة للأسرى لدى الإسرائيليين».

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أنّ كل بنود الهدنة سوف تطبق خلال اليومين من حيث وقف إطلاق النار ووقف الطيران الإسرائيلي على جنوب قطاع غزة والشمال من العاشرة صباحا للرابعة بعد الظهر، واستمرار كامل لكل ما تم الاتفاق عليه من مساعدات غذائية وطبية.

وواصل: «الفصائل الفلسطينية لا تلتقي إسرائيل، ومن هنا يبرز دور الوساطة المصرية والقطرية والرعاية الأمريكية، والتواصل يكون على مدار الدقيقة وليس الساعة فقط ضرورة كبرى في مثل هذه القضايا المعقدة، فالوضع معقد ومأساوي في قطاع غزة».