رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: حماس استلمت أسماء 33 أسيرا تمهيدا للإفراج عنهم

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية لقناة «القاهرة الإخبارية»، إن حركة حماس استلمت أسماء 33 أسيرا وأسيرة، من بينهم 3 سيدات، و30 شابا أعمارهم أقل من 18 عاما، وذلك تمهيدا للإفراج عنهم.

وأضاف أن إسرائيل استملت أسماء 11 محتجزا سيتم الإفراج عنهم ضمن صفقة تبادل الأسرى، وخلال اليومين الممتدين للهدنة سيتم وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات والوقود إلى القطاع.

وتابع أن دور الوساطة المصرية والقطرية ضرورة كبرى بشأن الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة.