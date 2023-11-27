ضياء رشوان: نتطلع إلى تمديد الهدنة في غزة أياما إضافية

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إنّ كل المسؤولين عن ملف الهدنة في مصر وقطر لا يتوقفون عن العمل ليلا أو نهارا في محاولة ممتدة من أجل مد الهدنة حتى تصل لأيام وأن تشمل فئات أخرى من المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية وأن تتحول إلى وقف كامل وشامل لإطلاق النار حتى يمكن الرجوع إلى مائدة المفاوضات السياسية من أجل الوصول لحل الدولتين لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة.

الإفراج عن النساء والأطفال

وأضاف رشوان، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «الفصائل الفلسطينية أكدت أنها ستبذل قصارى جهدها في البحث عن المحتجزين من النساء والأطفال لدى الفصائل الأخرى حتى تكتمل مرحلة الإفراج عن النساء والأطفال».

240 محتجزا لدى الفصائل الفلسطينية

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية: «الرقم الذي أعلنته سلطات الاحتلال الإسرائيلي هو أن لدى الفصائل نحو 240 محتجزا ويتبقى منهم 170، وأعتقد أن الوصول إلى فئة العسكريين من أجل الإفراج عنهم يحتاج إلى مشوار طويل، فهناك الأطفال والنساء ثم المدنيين من غير الأطفال والنساء».