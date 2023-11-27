وزير الشباب والرياضة يشهد ختام الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية "شارك.. الكلمة كلمتك"

بمشاركة 6 آلاف شاب وفتاة من محافظات الجمهورية عبر الفيديو كونفرانس

صبحي:

- عظمة الدولة المصرية والجمهورية الجديدة تكمن في تمكين الشباب في كافة مناحي الحياة وتقدير دورهم وتصدرهم المشهد الوطني بشكل غير مسبوق

- المشاركة فى الانتخابات الرئاسية دليل على الوعى الوطنى والإصرار على استكمال مسيرة البناء والتنمية والتقدم

- الشباب المصرى يبرهن يوماً تلو الآخر أنه شريك أساسى فى بناء الوطن والحفاظ عليه

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ختام الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية في الإنتخابات الرئاسية 2024، تحت شعار "شارك.. الكلمة كلمتك"، مساء اليوم، بمركز الابتكارالشبابي والتعلم بالجزيرة، بمشاركة ٦ الاف شاب وفتاة من محافظات الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ومشاركة مجموعة كبيرة من الكشافة والجوالة والمرشدات، والتي أطلقتها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني لتعزيز المشاركة السياسية ونشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل.

ومن جانبه، أشار وزير الشباب والرياضة إلى المشاركة السياسية للشباب ودورها في التأثير على المشهد السياسي المصري، مؤكدا أن أساس التنمية ينبع من فكرة المشاركة، مشيراً إلي عظمة الدولة المصرية والجمهورية الجديدة في تمكين الشباب في كافة مناحي الحياة وتقدير دورهم وتصدرهم المشهد الوطني بشكل غير مسبوق، مؤكداً علي أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية دليل على الوعى الوطنى والإصرار على استكمال مسيرة البناء والتنمية والتقدم.

أكد الدكتور أشرف صبحي أن الشباب المصرى يبرهن يوماً تلو الآخر أنه شريك أساسى فى بناء الوطن والحفاظ عليه، لذلك فإن مشاركته فى الإنتخابات الرئاسية هي مسئولية وطنية من الدرجة الأولي، وفى إطار دوره ومشاركته فى البناء والحفاظ على مصر ورسم صورة متميزه ومشرفة أمام العالم الذي ينتظر ويترقب مشاركة المصريين فى أهم وأبرز انتخابات واستحقاق دستوري، وتجسد حالة الوعى الحقيقى لدى المواطنين وإدراكهم لمسئولياتهم الوطنية، ومسئولياتهم تجاه بلدهم.

لفت "صبحي" إلى أن الشباب المصري أصبح واعي ومثقف، موضحاً على قيام وزارة الشباب والرياضة بالمساعدة فى نشر تلك الاشتراطات والالتزامات التى أشارت اليها اليوم أعضاء الهيئة الانتخابية الموقرين لنشرها الكترونيا وذلك لتثقيف الشباب وتعريفهم بالعملية والإجراءات الانتخابية الرئاسية.

أشاد وزير الشباب بالحملة والتي تناولت العديد من الموضوعات الهامة ومنها "مفهوم المشاركة السياسية ومستوياتها وأشكالها، وانعكاسات المشاركة السياسية على تحقيق الأمن والاستقرار كأحد أهم مقومات التنمية ومتطلباتها، وأهمية دور الشباب في المشاركة الإيجابية خلال الانتخابات القادمة، من خلال توعية الأسرة والمجتمع بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية، والتركيز على البعد المعرفي للمشاركة السياسية كقيمة مجتمعية وركيز أساسية لبناء المجتمع واستقراره في ظل الجمهورية الجديدة".

وتم تقديم فيلماً قصيراً عن المشاركة السياسية بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والهيئة الوطنية للانتخابات، وكذا تم تقديم عرضاً عن دور وزرة الشباب والرياضة في تعزيز المشركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، قدمه كلاً من محمود جابر ، عبد الله ياسين.

حضر الختام المستشار علاء قنديل والمستشارة نرمين أسمر، أعضاء الهيئة العليا للانتخابات، الدكتور حسن محمد سلامة أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومن جانب وزارة الشباب والرياضة المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزير الشباب والرياضة، اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، راندا البيطار مدير عام الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب.

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ ١٦٢ لقاء حواري بمحافظات الجمهورية ، بمشاركة أساتذة متخصصين في العلوم السياسية والقانون الدستوري ، وذلك في إطار الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية 2024 ، ونشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل، باعتبارها واجب وطني ومسؤلية تقتضيها واجبات المواطن ، وأن الحملة شملت جميع فئات الشباب في كل أنحاء الجمهورية وأن الأمانة تقتضي المشاركة في الإدلاء بالصوت أمام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق الدستورية ليشهد العالم على عظمة الشعب المصري ويكون نموذجًا يحتذى به أمام كل الدول.