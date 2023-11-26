وزير الشباب والرياضة: مصر تحرص على البناء رغم التحديات

قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن أطفال مصر حرصوا في يوم الطفل العالمي لتوجيه رسالة لاطفال فلسطين أنهم دائما داعمين لهم، وأكد أنّ كل جهات الدولة خلف القيادة السياسية ودعم رؤيتها في البناء والتنمية، وأساد بالدور الكبير للقوات المسلحة لحماية الوطن وثمن دور الشعب المصري في دعم القيادة السياسية في رؤيتها وموقفها مع القضية الفلسطينية.

دعم وزارة الشباب والرياضة للنشء

وأكد أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على دعم النشء من خلال توفير برامج وانشطة للاطفال في كل المحافظات لتحفيذ طاقتهم وأن هناك العديد من الإنجازات التي تحققت في هذا الملف بدعم الرئيس السيسي وقرينته، لبناء جيل قوي قادر على التحديات.

انجازات الوزارة في تنمية النشء

واستعرض عدد من انجازات الوزارة في تنمية النشء وهي:

تنظيم فعاليات رياضية وتطوير مراكز الشباب.

تنظيم بطولات رياضية عدة.

تنمية مهارات حياتية من خلال برامج وأنشطة للنشء مختلفة.

تعزيز روح التعاون والمشاركة لدى الأطفال، مثل تنظيم أنشطة تطوعية للأطفال وغيره 264 برنامج قومي للأطفال.

البرنامج القيادي لتمكين الفتاة (ريحانة).

برلمان الطلائع الذي يعمل على دعم مشاركة الاطفال سياسين.

وغيره من عشرات البرامج المختلفة لتنمية الاطفال، وأكد أن مصر واجهات العديد من التحديات الا ان القيادة ابت لكريق النهضة والبناء وإعلاء شأن الإنسان المصري، وسخرت الحكومة كل إمكاناتها لانجاح هذا الهدف كما وكفا، وكان الحرص على بناء الجمهورية الجديدة بكل ما تحمله من تراث حضاري.