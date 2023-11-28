«س وج».. كل ما تريد معرفته عن وحدات إسكان القاهرة الجديدة لأعضاء «المهندسين»

تعقد نقابة المهندسين القرعة العلنية على وحدات إسكان النقابة للأعضاء بالقاهرة الجديدة كومباوند «بارادايس»، يوم السبت المقبل الموافق 2 ديسمبر الساعة 1 ظهرًا بمسرح النقابة، وذلك بعد الإعلان عن توافر 212 وحدة سكنية بالقاهرة الجديدة، وتجيب الوطن في السطور التالية عن كل أسئلة أعضاء نقابة المهندسين حول وحدات إلإسكان.

ما هي أسعار وحدات إسكان نقابة المهندسين كومباوند بارادايس؟

- سعر المتر المسطح للدور الأرضي 19 ألفًا و500 جنيه.

- سعر المتر المسطح للدور المتكرر 20 ألف جنيه.

- توجد نسبة تميز بنسبة 2% لكل تميز بحري تضاف على قيمة الوحدة.

ما هو آخر موعد لسحب كراسة الشروط؟ وما قيمتها؟

أخر موعد لسحب كراسة الشروط يوم السبت 2023/12/2 اد، والكراسة الغير مختومة بختم النقابة لا يعتد بها، وقيمتها 1000 جنيه ( الف جنيهاً ) لا ترد.

ما هو نظام الحجز الخاص بالوحدات السكنية؟

- يتمّ الحجز بنظام القرعة العلنية .

- معاينة الوحدة على الطبيعة قبل الحجز المعاينة النافية للجهالة والتأكّد من الترقيم والحالة التي عليها الوحدة على الطبيعة ولا يجوز للحاجز الرجوع على النقابة بأي ملاحظات على الوحدة بعد الحصول على خطاب التخصيص .

- يتم سداد مبلغ 200 ألف جنيه فقط لا غير، لجدية حضور القرعة العلنية بخزينة النقابة العامة أو بالبنك الأهلي المصري - على حساب رقم (1243060616823900015).

ما هي مواصفات الوحدات السكنية ؟

- المشروع عبارة عن تجمع سكنى كمبوند مقام على مساحة 44.50 فدان.

- الكمبوند محاط بالكامل بسور خارجي و3 بوابات لسهولة حركة الدخول والخروج منه، ويوجد شبكة طرق داخلية مميزة تتيح الوصول لكافة العمارات بسهولة.

- يتكون الكمبوند من 73 عمارة سكنية 30 عمارة مرحلة أولى - 43 عمارة مرحلة ثانية كل عمارة تتكون من بدروم ودور أرضى وثلاثة أدوار، والأسطح والبدرومات ملك للنقابة.

- يوجد منطقة خدمات نادي اجتماعي - مبنى إداري - مسجد.

- المشروع مؤمن بالكامل بواسطة شركة حراسة على مدى 24 ساعة في اليوم.

- الموقع العام كامل التشطيب للطرق والمساحات الخضراء للحدائق العامة فقط، ويتم زراعة الحدائق الخاصة بمعرفة ملاك الوحدات.

- المشروع كامل المرافق (مياه - كهرباء - صرف صحي - غاز - تليفونات).

- العمارات بواجهات متميزة وتشطيب كامل للوجهات والمداخل والسلالم.