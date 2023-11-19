«المهندسين» تعلن شروط المعاهد الجديدة لقيد خريجيها بالنقابة

اعتمدت نقابة المهندسين 13 معهدا من المعاهد الحاصلة على الجودة للحصول على عضوية النقابة، وذلك تنفيذا لقرارات المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، ويستعرض التقرير التالي شروط المعاهد الجديدة التي بموجبها توافق النقابة على قيد خريجيها بها وتمنحهم عضوية نقابة المهندسين المصرية.

نقابة المهندسين تعلن شروط المعاهد الجديدة

وبخصوص ما أعلنته نقابة المهندسين حول شروط المعاهد الجديد فإن هناك شرطًا جوهريًا وهو الحصول على الجودة أو التقديم بطلب للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، موضحة أنه في حال عدم تقديم أي من هذه المعاهد بضمان الجودة لن يتم قيد خريجيها بها.

وفي وقت سابق أعلن المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، شروط نقابة المهندسين بخصوص المعاهد الجديدة وأكد على الآتي:

1- لن تقيد نقابة المهندسين خريجي المعاهد الهندسية، اعتبارًا من 31 أكتوبر المقبل، ما لم تتقدم بطلب لدى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للحصول على شهادة الهيئة، وفقًا للمعايير والضوابط التي تحددها.

2- منح مهلة تنتهى في 29 فبراير المقبل، لرفع الملفات كاملة، ومستوفاة، ومقبولة، ومستكملة لمتطلبات الهيئة.

3- لن يتم قيد خريجي المعاهد الهندسية ما لم تحصل على شهادة جودة التعليم والاعتماد من الجهة المذكورة بحد أقصى 31 ديسمبر 2024.

4- وتضمنت شروط نقابة المهندسين بخصوص المعاهد الجديدة لقيد خريجي المعاهد والكليات الهندسية من حاصلي شهادات الدبلومات الفنية 3 سنوات، أن تكون شهادة الدبلوم تمت معادلتها بشهادة الثانوية العامة من الجهات المختصة، اعتبارًا من 31 ديسمبر المقبل.

5- مجلس النقابة سينسق مع الجهات المختصة في بداية كل عام، وفى موعد مناسب لإصدار بيان مشترك بأعداد المقبولين بالتعليم الهندسي، تأسيسًا على معايير حاجة البلاد وسوق العمل.

معاهد سيقيد خريجيها بالنقابة

وجاءت أسماء المعاهد الهندسية التي سيقيد خريجيها بالنقابة كالاتي:

1- معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا.

2-معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

3- الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة- وزارة الإنتاج الحربي

4- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

5- معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

6- المعهد العالي للهندسة بالشروق (جميع أقسامه).

7-معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

8- معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا.

9- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشـيخ (الالتزام بقرار نقابة المهندسين في شأن الحد الأقصى للحصول على الاعتماد في (31/12/2024).

10- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة (على أن يتم الالتزام بقرار نقابة المهندسين في شأن الحد الأقصى للحصول على الاعتماد في 31/12/2024.

11- المعهد الكندى للهندسة بالسادس من أكتوبر ( وبالنسبة لقسم الهندسة المعمارية يتم الالتزام بقرار نقابة المهندسين في شأن الحد الأقصى للحصول على الاعتماد في 31/12/2024.

12 - المعهد الكندى العالي لتكنولجيا الهندسة والادارة وبالنسبة لقسم الهندسة المدنية يتم الالتزام بقرار نقابة المهندسين بالحد الأقصى للحصول على الاعتماد في 31/12/2024.

13- معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا 6 أكتوبر ( على أن يتم الالتزام بقرار نقابة المهندسين في شأن الحد الأقصى للحصول على الاعتماد في 31/12/2024.