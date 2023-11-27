ضياء رشوان: العالم يقبل الآن بوقف كامل لإطلاق النار بغزة.. وهذا ما تطمح إليه مصر

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن كل الأطراف ومن بينها مصر بحكم خبرتها الطويلة للغاية، ليس فقط في التفاوض ما بين الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية طوال 5 عقود سابقة في غزة، لكن بحكم دورها التاريخي في الصراع منذ عام 1948، تعلم جيدا أن هناك أشياء واقعية يجب الحديث عنها قبل الوصول إلى ما نطمح إليه.

ما نطمح إليه ما أعلنه الرئيس السيسي

وأضاف «رشوان»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن ما نطمح إليه ما أعلنه الرئيس السيسي والقيادة السياسية والعربية والإسلامية وهو وقف شامل لإطلاق النار في غزة، لكن الآن نتحرك في إطار هدن متعاقبة، لافتًا إلى أن هذه الهدن ضرورية للغاية من أجل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الأشقاء في غزةـ وهي تخلق ربما مناخ أكثر قبولا بفكرة وقف إطلاق النار.

العالم الآن يقبل فكرة أن يتوقف القتال

وأوضح أن العالم الآن يقبل فكرة أن يتوقف القتال، وتوقف القتال مؤقتا ربما يكون مرحلة مهمة قبل أن تثمر الوساطات والجهود والضغوط الدولية عن وقف شامل لإطلاق النار ولكن أولا أن نراعي الظروف الإنسانية للأهالي وخلق الظروف المواتية للضغط على الجانب الإسرائيلي للقبول بفكرة وقف شامل لإطلاق النار.