ضياء رشوان: اتفاقات الهدنة شديدة التعقيد.. وظهور عقبات أمر طبيعي

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه يجب على الرأي العام العربي والعالمي، مشاهدة ما يحدث في غزة بشكل دقيق وتفصيلي، والاطلاع على الجهود والأدوار المصرية والقطرية مع الإخوة في حماس والفصائل، وأيضًا مع الجانب الإسرائيلي.

أضاف «رشوان» خلال مداخلة ببرنامج «مساء dmc»، على قناة «dmc»، أن مثل هذه الهدن في هذا التوقيت، تعد شديدة التعقيد، ومن الطبيعي أن تشهد عقبات، ومن الطبيعي أيضًا أن يسهر الوسطاء، خاصة إذا كانوا شركاء للإخوة الفلسطينيين، مثل مصر وقطر.

«رشوان»: نجاح الأطراف الأربعة في السيطرة على عقبات تمديد الهدنة

وتابع بأن مد الهدنة يومين آخرين، وفقًا للاتفاق الأولي، على الرغم من وجود بعض العقبات، التي نجحت الأطراف الأربعة في السيطرة عليها، وقد وعدت حركة حماس بأنها ستبحث عن محتجزين آخرين، وتبادل 10 من الأسرى، بنفس بنود الهدنة السابقة، ولا بد من إعلام المشاهدين، أن هناك 3 فئات من المحتجزين، النساء والأطفال والمدنيين من غير النساء والأطفال، ولدينا المحتجزين من الجنود، ولكل فئة شروطها.