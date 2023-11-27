حملة السيسي تستعرض دعم المصريين بالخارج للمرشح

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مقاطع فيديو من دعم المصريين بالخارج للمرشح الرئاسي.

استكمال مسيرة البناء والتنمية

وقالت الحملة الرسمية: أبناء المصريين بالخارج والجاليات والكيانات حول العالم، تشارك فيديوهات لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية 2024 لاستكمال مسيرة البناء والتنمية للوصول نحو الجمهورية الجديدة.

وقالت إحدى المصريات بالخارج خلال الفيديو: «أؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة عشان مزيد من الأمن والآمان والاستقرار»، وقال آخر إنه يدعم المرشح الرئاسي لحفظ أمن وآمان مصر، وقال ثالث إنه يدعمه لاستكمال بناء مصر الحديثة، وقالت أخرى: أويد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه حمى مصر وهيحميها، وأوضح آخر أنه يؤيده لاستكمال مسيرة النجاح.

كيفية الانضمام للحملة

وأضافت الحملة الانتخاببة: يمكنك الآن الانضمام إلى الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي للمصريين بالخارج عبر الرابط التالي: https://expatreg.web.app.