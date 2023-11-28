رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ياسر القاضي: تصنيع 30 ألف تليفون محمول في السنة وجذبنا أكبر شركة في العالم

كتب:

نرمين عفيفي
03:50 ص | الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
تصنيع الهواتف المحمولة

تصنيع الهواتف المحمولة

قال المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات السابق، إن مصر وصلت لصناعة 30 ألف تليفون محمول في السنة، وقد بدأ التصدير منها لبعض الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن إنتاج مصر للتليفون المحمول يحتاج دعما مستمرا، وهناك بعض الشركات الأخرى والمصنعين الآخرين الذين بدأوا في التواجد. 

معظم المصنعين في الصين وفي دول أخرى كان لديهم الشهية للتواجد في السوق المصري

وأَضاف وزير الاتصالات السابق، خلال لقائه ببرنامج «الشاهد» الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أنه بناءً على ما قدمناه من تصنيع، جاءت إلينا أكبر شركة في العالم تسمى «فوكس كون» والتي أبدت ترحيبها بوجودها في مصر، وهو ما كان سيحدث طفرة كبيرة جدًا جدًا في مجال تصنيع الإلكترونيات وفي جذب شركات عالمية، خاصة وأن معظم المصنعين في الصين وفي دول أخرى كان لديهم الشهية للتواجد في السوق المصري. 

وانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج «الشاهد» تحت عنوان «التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي».. ويذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

اقرأ المزيد:

وزير الاتصالات السابق: تحديث قواعد البيانات يساهم في حماية مستحقي الدعم

وفاة وزير الاتصالات الجزائري السابق متأثرا بإصابته بكورونا في السجن

وزير الاتصالات السابق: أنهينا 90% من الجزء الشاق ببناء قواعد البيانات

وزير الاتصالات السابق: مشروع البنية المعلوماتية "قومي بامتياز"
بقلم نرمين عفيفي