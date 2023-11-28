ياسر القاضي: تصنيع 30 ألف تليفون محمول في السنة وجذبنا أكبر شركة في العالم

قال المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات السابق، إن مصر وصلت لصناعة 30 ألف تليفون محمول في السنة، وقد بدأ التصدير منها لبعض الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن إنتاج مصر للتليفون المحمول يحتاج دعما مستمرا، وهناك بعض الشركات الأخرى والمصنعين الآخرين الذين بدأوا في التواجد.

معظم المصنعين في الصين وفي دول أخرى كان لديهم الشهية للتواجد في السوق المصري

وأَضاف وزير الاتصالات السابق، خلال لقائه ببرنامج «الشاهد» الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أنه بناءً على ما قدمناه من تصنيع، جاءت إلينا أكبر شركة في العالم تسمى «فوكس كون» والتي أبدت ترحيبها بوجودها في مصر، وهو ما كان سيحدث طفرة كبيرة جدًا جدًا في مجال تصنيع الإلكترونيات وفي جذب شركات عالمية، خاصة وأن معظم المصنعين في الصين وفي دول أخرى كان لديهم الشهية للتواجد في السوق المصري.

وانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج «الشاهد» تحت عنوان «التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي».. ويذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.