وزير الاتصالات السابق: تحديث قواعد البيانات يساهم في حماية مستحقي الدعم

قال ياسر القاضي، وزير الاتصالات السابق، إنه تم تجميع 62 قاعدة بيانات من الدولة تضم القواعد الخاصة بالمواليد من خلال شهادات الميلاد، وكذلك الوفيات، والزواج والطلاق، موضحا أنه تم إقناع كل وزارة بأهمية قواعد البيانات الموحدة وأنها ستحول إليهم في النهاية وسيستفيدون منها بشكل صحيح ومدقق.

قواعد بيانات المواليد تتغير باستمرار وكذلك الوفيات

وأضاف وزير الاتصالات السابق خلال لقائه في برنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن قواعد بيانات المواليد تتغير باستمرار وكذلك الوفيات وكذلك قواعد بيانات التربية والتعليم، والبطاقات التأمينية والشئون الاجتماعية وتكافل وكرامة، موضحًا أنهم اكتشفوا أن بعض الناس تحصل على دعم غير مستحق بسبب التحايل.

الكثير من قواعد البيانات كان بها بعض الأخطاء وغير محدثة

وأكد الوزير السابق، أن التكنولوجيا تسهل فِهم أهمية قواعد البيانات، مشيرًا إلى أن الكثير من قواعد البيانات كان بها بعض الأخطاء وغير محدثة، فهناك أناس مضافين على بطاقات التموين وهم غير مستحقين.

أدق قاعدة بيانات موجودة بوزارة الداخلية

وأوضح وزير الاتصالات السابق، أن أدق قاعدة بيانات موجودة بوزارة الداخلية، والثانية قاعدة بيانات الناخبين، وكانت في وزارة التخطيط والدكتور أشرف العربي كان المنوط بها، مضيفا أنه كان هناك تعاون كبير بين الوزارء على مستوى الحكومة وكلما نزلت للأسفل تجد عقبات مع الموظفين، مؤكدًا أن قواعد البيانات تعطي لمتخذ القرار كافة المعلومات التي تسهل عليه اتخاذ القرارات.

أحد قواعد البيانات خاص ببناء شبكات الحماية الاجتماعية

وتابع وزير الاتصالات السابق، أن إحدى قواعد البيانات خاص ببناء شبكات الحماية الاجتماعية مثلما حدث وقت كورونا مع العمالة غير المنتظمة، وكذلك تأثير القرارات على الطبقات التي تحتاج للحماية الاجتماعية من الدولة، حيث يكون لدينا رؤية لبناء شبكات الحماية الاجتماعية، بحيث يعرف تأثير أي قرار من قرارات الدولة الهامة.

وأكد على أن الأهم من ذلك هو تقنين الخدمات التي تعطى للمواطنين بعد الانتهاء منها وتحديثها، وكل هيئة ووزارة استلمت نسخة منها بصورة أكثر دقة.