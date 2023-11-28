هاكر غامض يعطل اتصالات خدمات الطوارئ في إسرائيل.. استهدف الشرطة والإسعاف

هجوم إلكتروني مفاجئ تعرضت له خطوط الاتصال بخدمات الإسعاف والشرطة والإطفاء في دولة الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى إعلان طوارئ في جميع المناطق المصابة بالهجوم، في ظل استمرار الانهيار الداخلي الإسرائيلي بعد العدوان الغاشم الذي بدأته إسرائيل على المدنيين في غزة، حيث يدفع الإسرائيليون ثمن القرارات العشوائية لقادتهم.

ونشرت الأجهزة الإسرائيلية المستهدفة بالهجوم الغامض، اليوم، أرقاما للراغبين في مراسلتها في حالات الطوارئ عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة لحين إصلاح الخطوط.

وأفادت القاهرة الإخبارية نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، بأنّ هناك تعطلًا للاتصالات بمراكز طوارئ الشرطة والإطفاء وبعض خدمات الطوارئ الطبية في إسرائيل مضيفة أن هناك اشتباهًا بهجوم إلكتروني وراء الواقعة.

من المسؤول عن الهجوم؟

أفادت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، بأنّه حتى الآن لم تتضح الجهة التي شنّت الهجوم على خدمات الطوارئ في دولة الاحتلال الإسرائيلي، وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أنّ سبب الانقطاع غير معروف، وجار العمل على إصلاح العطل وحل المشكلة.