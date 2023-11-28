وزير الري يستعرض موقف الأنشطة التدريبية بالوزارة لرفع كفاءة العاملين

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة موقف الأنشطة التدريبية بالوزارة، لرفع كفاءة العاملين بالوزارة من المستويات الوظيفية كافة للارتقاء بمنظومة العمل، وتحقيق مستهدفات الوزارة في خدمة المنتفعين بالوجه الأمثل، واستعراض الرؤية المستقبلية لتطوير المنظومة التدريبية بالوزارة.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض الخطة التدريبية لمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، والاستراتيجية المقترحة للمركز «2023 – 2033»، وعدد من الملفات الفنية والإدارية والهيكلية الخاصة بالمركز .

ووجه «سويلم» بضرورة تحقيق الترابط بين محاور الاستراتيجية المقترحة لمركز التدريب الإقليمي، وخطة الوزارة 2050 ورؤية مصر 2030، بحيث تحقق العملية التدريبية كافة محاور الاستراتيجية وخطة عمل الوزارة والدولة المصرية.

وضع منظومة فعالة لتحديد الاحتياجات التدريبية الفعلية

وأكد الوزير أهمية وضع منظومة فعالة لتحديد الاحتياجات التدريبية الفعلية لجهات الوزارة المختلفة، أخذا في الاعتبار احتياجات وأولويات منظومة العمل بالوزارة، بحيث يجري التركيز على عقد دورات تدريبية في مجالات «توزيع المياه - تطهيرات المجارى المائية - تقييم المنشآت المائية - صيانة البوابات – تصميم شبكات الرى الحديث - صيانة محطات الرفع – القياسات المائية - إدارة الأملاك – إجراءات الحجز الإداري – الرفع المساحي – تحرير محاضر التعديات – التدريب التحويلي للبحارة وسائقي المعدات».

هذا بالإضافة لما يرد من جهات الوزارة المختلفة من طلبات واحتياحات تدريبية، شريطة أن تعكس هذه الطلبات الاحتياجات الفعلية لتحقيق مستهدفات الوزارة، مع عقد مسؤولي التدريب بالمركز الإقليمي للتدريب، لقاءات مباشرة مع قيادات الوزارة والعاملين بها، لتحديد أولويات التدريب في كل جهة بشكل فعلي.

تعزيز التنسيق بين المركز الاقليمى للتدريب وكافة الجهات

وشدد وزير الموارد المائية والري، على أهمية تعزيز التنسيق بين المركز الإقليمي للتدريب، والجهات كافة التي تقدم دورات تدريبية للعاملين بها، لتحديد مدى الحاجة لعقد هذه الدورات، طبقا للاستراتيجية التدريبية للوزارة، ولمنع تكرار عقد نفس الدورات التدريبية في أكثر من جهة.

وأشار الدكتور سويلم أيضا إلى أهمية وضع منظومة لتحديد من سيجري تدريبهم بكل جهة، طبقا لاحتياجات العمل الفعلية بهذه الجهة، والمهارات الإضافية المطلوب اكتسابها لتعزيز منظومة العمل بالجهة، مع عمل تقييم للمتدربين لتحديد مدى الاستفادة من المشاركة بأي دورة تدريبية، وأن يكون عدد وطبيعة الدورات التدريبية التي جرى المشاركة أحد معايير تقييم العاملين بالوزارة عند الترقي.