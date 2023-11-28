تنظيم مسابقة «لمحات من الهند» بمشاركة 820 طالبا في الغربية (صور)

نظم التوجيه العام للتربية الفنية بمديرية التربية والتعليم بالغربية، مسابقة «لمحات من الهند»، لطلاب مدارس الغربية، بمشاركة 820 طالبا وطالبة من مختلف المراحل التعليمية بجميع الإدارات التعليمية الـ10 بالغربية، وذلك بنادي نقابة المعلمين بطنطا.

فعاليات المسابقة

جاء ذلك بحضور السيد عبد القوى دنيا، موجه عام التربية الفنية، ومندوب سفارة الهند وموجهي ومعلمي التربية الفنية بالإدارات التعليمية الـ10، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وفي إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وسفارة دولة الهند.

العلاقات الطيبة الوثيقة

يذكر أن مسابقة «لمحات من الهند» تأتى في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وسفارة دولة الهند، وتقام بصورة سنوية في مصر للاحتفاء بالعلاقات الطيبة الوثيقة بين الهند ومصر، وتقوية أواصر الصداقة والثقافة المصرية والهندية ولدعم التواصل مع الشباب في مصر، ورفع الوعي الثقافي لديهم وتنمية الولاء والانتماء للوطن ويشارك في المسابقة طلاب المدارس في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية من مختلف المدارس الحكومية والخاصة.