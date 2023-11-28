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مدبولي يلتقي رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب

كتب:

أسماء زايد
11:23 ص | الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب.

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بقلم أسماء زايد