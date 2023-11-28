مدبولي يلتقي رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب كتب: أسماء زايد 11:23 ص | الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مدبولي: الهيئة الهندسية أحرزت تقدما ملحوظا في المشروعات المكلفة بتنفيذها مدبولي يوجه بتنظيم مسابقتين لتعيين أكثر من 30 ألف معلم في العام الجديد مدبولي يوجه بسرعة الانتهاء من خطة تحويل الحافلات للعمل بالغاز الطبيعي مدبولي يتابع مع وزيرة التضامن عددا من الملفات.. أبرزها المساعدات المقدمة لغزة مدبولي رئيس الوزراء بقلم أسماء زايد