«معلومات الوزراء» يستطلع آراء المواطنين بشأن خطورة تغير المناخ

أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعا للرأي على عينة من المواطنين البالغين 18 عامًا فأكثر في محافظات الجمهورية كافة، بهدف التعرف على آرائهم ورؤيتهم لمدى خطورة قضية تغير المناخ على مصر، ومعرفة مواقفهم من بعض السلوكيات الصديقة للبيئة.

وأشارت نتائج الاستطلاع الذي أجراه المركز وفقا لمقياس من صفر إلى 10؛ - بحيث يعني الصفر أنّ تغير المناخ لا يمثل أي خطورة، و10 تعني أنّه يمثل خطرًا كبيرًا- إلى أنّ 22% من المبحوثين قيّموا الخطورة بدرجات تتراوح بين 8 و10 درجات - وبارتفاع مقداره 7% عن الاستطلاع السابق خلال عام 2022 وبصورة تعكس زيادة الشعور بخطورة الأمر خلال العام الجاري-، و24% من المبحوثين بالعينة قيَّموا الخطورة بدرجات تتراوح بين 5 و7 درجات، فيما قيّم 19% من المبحوثين خطورة التغير المناخي على مصر بدرجة أقل من 5، وجاءت النسبة المكملة ممن لم يستطع التحديد.

وفي السياق ذاته، أفاد 53% من المصريين بالعينة بأنّهم على استعداد لدفع مبلغ مالي إضافي مقابل الحصول على منتجات أكثر اهتمامًا بالبيئة وتحقق الاستدامة البيئية، مثل «الأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة أو المياه، أو استخدام أكياس وشنط مصنوعة من القماش أو الورق»، فيما رفض الفكرة 32% وأوقف 8% من المبحوثين قبولهم للفكرة واستعدادهم للشراء بحسب حالتهم المادية وسعر المنتج نفسه.

وأيّد 77.1% من المواطنين المبحوثين بالعينة فكرة زراعة الأشجار المثمرة في الشوارع بدلا من أشجار الزينة التي تستهلك المياه دون جدوى منها، على أن تتم زراعة الأشجار المثمرة فوق أسطح المنازل وفي مداخلها ومن ثم في الشوارع العامة، وفي المقابل 17.8% أعربوا عن اعتراضهم على الفكرة.