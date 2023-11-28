بيان مشترك للفصائل الفلسطينية: نقدر الدورين المصري والقطري.. وندعو لوقف الحرب

ذكرت الفصائل الفلسطينية في بيان مشترك تقديرها للدورين المصري والقطري في التوصل لاتفاق الهدنة المؤقتة بين المقاومة والاحتلال، داعية إلى وقف شامل للحرب الوحشية على غزة، حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية».

وناشدت الفصائل الفلسطينية في بيانها، الأشقاء في مصر باستقبال عدد أكبر من الجرحى الذين يحتاجون إلى العلاج، مضيفة: «نتابع انتهاكات الاحتلال للهدنة المؤقتة وندعو لإلزامه بوقفها».

وفي وقت سابق، أفادت وكالة أنباء فلسطين الرسمية «وفا»، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والغاز السام علي مواطنين فلسطينيين في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم مما تسبب في إصابة أربعة أشخاص في الأطراف السفلية حيث تم نقلهم الى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج.

كما أصيب آخرون بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المخيم ذاته، بجانب اعتقال 6 مواطنين بينهم سيدة في مناطق مختلفة من المحافظة.

جدير بالذكر أن الهدنة الأولى انتهت في تمام السابعة صباح اليوم الثلاثاء 28 من نوفمبر 2023، بينما تم الاتفاق أمس الإثنين على تمديدها ليومين إضافيين أي للساعة السابعة صباح يوم الخميس.