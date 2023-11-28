الأردن يشيد بجهود مصر المكثفة مع قطر وأمريكا لتمديد الهدنة في غزة

رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بتمديد اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليومين إضافيين، مشيدةً بالجهود الدبلوماسية المكثفة المبذولة من مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.

أهمية الهدنة الإنسانية في غزة

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير الدكتور سفيان القضاة -طبقًا لبيان صادر عن الوزارة- أهمية هذا التمديد، باعتباره خطوةً مهمة تفضي إلى وقف الحرب على قطاع غزة، وتضمن إيصال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في كل مناطق القطاع، وبما يكفل بقاءهم في أماكن سكناهم ومنع تهجيرهم قسريًا.