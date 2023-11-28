محافظ الشرقية يوجه بنقل سويقة «أبو صيام» من وسط مدينة أبو حماد

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، صلاح سالم رئيس مركز ومدينة أبوحماد بنقل سويقة أبو صيام الموجودة بوسط المدينة، لخلق السيولة المرورية بالمنطقة وتسهيل حركة السيارات وتوفير عبور آمن للمواطنين.

تشكيل فريق عمل

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية ، قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بتشكيل فريق عمل لنقل سويقة أبو صيام الموجودة بوسط المدينة، والتي تسببت في حدوث تكدسات وإعاقى لحركة المارة والسيارات على مدار سنوات طويلة حيث تم نقل السويقه بأرض بعيداً عن الطريق الرئيسي.

وتم التنبية علي الباعه بعدم افتراش مكان السوق القديم بعد أن تم توفير مكان بديل لهم داخل المدينة لممارسه انشطتهم التجارية المختلفة.

ندوة حول آليات الحفاظ على الأوطان

في سياق آخر، أكد ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة، وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

وأشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى تنظيم ندوة تثقيفية بعنوان «الحفاظ على الأوطان والدفاع عنها واجب شرعي»، يتم عرضها اليوم الثلاثاء عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة على «فيسبوك»، وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية.