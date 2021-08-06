مزاد لتأجير سويقة وملعب كرة قدم وفوتوسيشن بالحديقة العامة بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم الجمعة، عن مزاد علني عام لتأجير قطعتي أرض فضاء بالحديقة العامة بشرق النيل، لإقامة معلب كرة قدم وفوتوسيشن، وذلك بمقر إدارة العقود والمشتريات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وأيضا مزاد لتأجير «سويقة» بقرية طهنشا، التابعة لقرية بني أحمد الغربية.

تفاصيل وشروط تأجير قطعتي أرض فضاء وسويقة طهنشا بالمنيا:

1 - قطعة أرض فضاء لإقامة ملعب كرة قدم على مساحة 648 مترا بالحديقة العامة، وتأمين دخول المزاد مبلغ (10000) جنية بجلسة 22 أغسطس، الساعة 12 ظهرا.

2- تأجير قطعة أرض فضاء لإقامة «فوتوسيشن» بالحديقة العامة على مساحة 500 متر، وتأمين دخول المزاد مبلغ (2000) جنية بجلسة الثلاثاء الموافق 19 أغسطس الساعة 12 ظهرا.

3- تأجير سويقة طهنشا، التابعة لقرية بني أحمد الغربية، وتأمين دخول المزاد مبلغ (5000) جنيه بجلسة الخميس الموافق 23 أغسطس، الساعة 12 ظهرا.

ويمكن الحصول على كراسة الشروط من إدارة التعاقدات بالوحدة لمركز ومدينة المنيا مقابل مبلغ 299 جنيها فقط لا غير، ومدة الإيجار سنة قابلة للتجديد بحد أقصى ثلاث سنوات، وللوحدة الحق في التجديد من عدمه، وفي حال التجديد يتم زيادة القيمة الإيجارية 10% سنويا عن كل عام.

الأوراق المطلوبة:

1-صورة البطاقة الشخصية.

2-صورة البطاقة الضريبية.

3-صحيفة الحالة الجنائية.

4- السجل التجاري.

يشار إلى أن كافة الشروط موجودة بإدارة التعاقدات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وهذه العملية خاضعة للقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.