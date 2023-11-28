«المؤتمر»: استضافة مصر المعرض الدولي الثالث يعزز مكانتها الدولية كقوة إقليمية

قال الدكتور أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر عن المصريين بالخارج، إن استضافة مصر المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس» برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي يعزز من مكانتها الدولية كقوة إقليمية كبرى، وهو ما يبعث برسالة مباشرة للعالم بأن مصر دولة آمنة مستقرة.

حزب المؤتمر

وأوضح منصور، في تصريحات صحفية له، أن الدولة المصرية لديها القدرة على تنظيم الفعاليات الكبرى بفضل جهود القيادة السياسية وبتخطيط علمي جيد.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر عن المصريين بالخارج، أن المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "إيديكس" يعد علامة فارقة بين المعارض الدولية الكبرى للصناعات العسكرية؛ يترقبه الصناع؛ وكبرى الشركات لعرض أحدث ما لديها من معدات الدفاع، بفضل جهد القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، والأفرع المختلفة للقوات المسلحة.

وتابع منصور، أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تدخل إلى الجمهورية الجديدة وهى تسير فى الطريق الصحيح كدولة مدنية حديثة وديمقراطية وقادرة على الاستمرار فى تحقيق الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى فى جميع أنحاء البلاد لتحقيق التنمية الشاملة.

المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2023»

يشار إلى أن تستضيف مصر فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2023» خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر المقبل بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بمدينة القاهرة الجديدة لاستعراض أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة العسكرية في البر والبحر والجو بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.