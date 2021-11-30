وزير الإنتاج الحربي يزور جناح شركة «ATSC» الأمريكية بمعرض «إيدكس 2021»

زار المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، يرافقه المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، العضو المنتدب، وعدد من قيادات الوزارة، جناح شركة «ATSC» الأمريكية بمعرض «إيديكس»، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX 2021»، الذي يُقام بمصر خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021 بمركز المنارة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

زيارة جناح شركة «ATSC» الأمريكية

وفي البداية رحب ممثلو شركة «ATSC» الأمريكية بوفد وزارة الإنتاج الحربي، وقام ممثلو الشركة، بإجراء عرض تقديمي عن أهم مجالات عمل شركة أنظمة التكنولوجيا المتقدمة «ATSC»، حيث تسعى الشركة جاهدة لتقديم أقوى الخدمات والحلول التي تلبي متطلبات عملائها في مناخ اليوم المتغير باستمرار.

وأوضح ممثلو الشركة، أن هدفها مساعدة عملائها بشكل فعال على تنفيذ أهدافهم باستخدام الأدوات والتطبيقات المناسبة للأنظمة الجوية أو البرية أو البحرية، وذلك من خلال الاستعانة بفريق عمل خبير متعدد التخصصات ورقابة صارمة على الجودة لضمان رضا العملاء التام.

وأعرب ممثلو الشركة عن تطلعهم، لأن يكون لهذا اللقاء دورا هاما في فتح آفاق جديدة للتعاون بين شركة «ATSC»، وشركات الإنتاج الحربي، نظرا لما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية كبيرة، وهو ما يمهد الطريق لتحقيق تعاون مشترك مثمر.

وزير الإنتاج الحربي يتفقد منتجات الشركة الأمريكية

وعقب ذلك قام المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والوفد المرافق لسيادته، بجولة تفقدية بجناح الشركة واستمع الوزير «مرسي» خلالها لشرح مدير الشركة حول مواصفات أهم البرامج التي تقوم الشركة بإنتاجها، مثل نظام كشف التسلل الذكي باستخدام الألياف الضوئية، وتصنيع مقطورة نظام مراقبة الحدود المتنقلة وغيرها من البرامج الأخرى، كما استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي أبرز المنتجات العسكرية للوزارة من أسلحة ومعدات وذخائر، التي تشارك بها الشركات التابعة للوزارة، كما تم مناقشة المجالات التي يمكن التعاون المشترك فيها.

وفي نهاية الجولة أشار المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، المتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، إلى اهتمام الوزير «مرسي» بالاطلاع خلال أيام المعرض على إمكانيات معظم الشركات المشاركة، وذلك للوقوف على أطر التعاون التي يمكن أن تتشارك بها مصانع الوزارة مع شركاء أجانب بما يهدف لتوطين الصناعة وهو الهدف الذي يوجه له الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.