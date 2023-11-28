باحث: المفاوض المصري قوته ليست وليدة اليوم

قال مصطفى عبداللاه، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن، كان الموقف متأزما جدًا في قطاع غزة والأحداث متصارعة، وكان هناك خسائر كبيرة جدًا في صفوف الفلسطينيين، وقد سعت الدولة المصرية بجهود كبيرة، إلى حلحلة الموقف الخطير جدًا، بالاتصالات والجولات المكثفة، بهدف وقف العدوان الإسرائيلي، الذي يودي بحياة مئات الفلسطينيين.

«عبداللاه»: مصر سعت لحل شامل للقضية الفلسطينية

وأضاف «عبداللاه»، في حواره ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، أنّ مصر سعت لحل شامل للقضية الفلسطينية، وتسعى في مسار بدأت نتائجها، بنجاح الهدنة الأولية، التي استمرت على مدار 4 أيام، والإفراج عن 50 محتجزًا إسرائيليًا و150 محتجزًا فلسطينيًا، بالإضافة إلى إدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية الضرورية والملحة، وإجلاء عدد من الجرحى والمصابين.

«عبداللاه»: المفاوض المصري قوته ليست وليدة اليوم

وأشار الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن المفاوض المصري قوته ليست وليدة اليوم، بل لديه العديد من الخبرات على مدار العقود الماضية، واستطاع في جولات سابقة بغزة تحديدا أن يصل بقناعة دولية إلى ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.