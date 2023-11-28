مراسل القناة الأولى: أكثر من 150 شاحنة مساعدات تدخل غزة منذ صباح اليوم

قال كريم بيبرس، مراسل القناة الأولى من أمام معبر رفح، إن هناك أكثر من 150 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح منذ صباح اليوم، مؤكدا استمرار عبور الشاحنات للمعبر، فضلا عن تواصل توافد مئات الشاحنات عل العريش ورفح والشيخ زويد، وتصطف طول الطريق استعدادا لإدخال المساعدات إلى غزة.

زيادة دخول شاحنات المساعدات لقطاع غزة

وأضاف في مداخلة ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر: «قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل الهدنة التي بدأت منذ يوم الجمعة الماضية كانت تعرقل دخول وصول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة، والحكومة المصرية قررت إدخال أكثر من 200 شاحنة متفق عليها يوميا، وذلك بفضل الجهود الدبلوماسية المصرية بالشراكة مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية».

اصطفاف سيارات الإسعاف أمام المعبر

وأشار إلى أن سيارات الإسعاف تصطف يوميا أمام معبر رفح، وبدأت تدخل للمعبر من أجل نقل مصابي قطاع غزة بهدف تلقي العلاج داخل مصر سواء في مستشفى العريش العام والمستشفيات في محافظة شمال سيناء، فضلا عن المستشفيات التي مصر.