«التنمية الصناعية» تبحث مطالب مستثمري كفر الشيخ لزيادة تنافسية المنتجات

عقدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال زيارة على رأس وفد من قيادات الهيئة إلى محافظة كفر الشيخ، اجتماعا موسعا مع مستثمري المحافظة، بالمنطقة الصناعية في بلطيم، بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

خطط التنمية الصناعية الداعمة لتوفير فرص عمل لأبناء كفر الشيخ

ناقش الاجتماع خطط التنمية الصناعية الداعمة لتوفير فرص عمل لأبناء كفر الشيخ، وجرى الاطلاع على مطالب المستثمرين، ومناقشة سبل التعامل مع التحديات التي قد تواجههم لزيادة تنافسية منتجاتهم وتطوير الصناعة بالمحافظة.

محافظة كفر الشيخ لها مستقبل صناعي واعد

وخلال كلمتها أكدت رئيس الهيئة أن محافظة كفر الشيخ لها مستقبل صناعي واعد، خاصة بمجالات التصنيع الزراعي والصناعات القائمة على الاستفادة من الثروة السمكية، كونها قطاعات يمكن من خلالها تحقيق معدلات قيمة مضافة عالية، لاسيما مع توافر كل المقومات ومدخلات الإنتاج بالمحافظة.

وأوضحت أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بإصدار التراخيص في مده لا تتجاوز 20 يوماً، كما تنوب الهيئة عن المستثمر في استصدار التراخيص من كل الجهات المعنية مثل شؤون البيئة والحماية المدنية، إذ تُعقد لجان دورية للبت في طلبات المستثمرين، وإصدار التراخيص اللازمة.

وخلال المناقشات مع المستثمرين بالمحافظة، أكدت رئيس الهيئة رداً على استفسار بخصوص السجل الصناعي والمعاينات، أن السجل الصناعي تصدره الهيئة لمدة خمس سنوات، وقد أتاحت تجديده قبل شهرين من نهايته تيسيراً على المستثمرين، مضيفةً أن الهيئة تعمل وبشكل مستمر ومتسارع لتطوير الإجراءات وتنفيذ المعاينات اللازمة لكل أنواع المشروعات وكذلك بالنسبة للمشروعات الغذائية التي لها النصيب الأكبر في كفر الشيخ.

أوضحت أن فرع الهيئة الجديد الذي جرى افتتاحه صباح اليوم، بمبنى المحافظة، يعكس اهتمام وزارة التجارة والصناعة ممثلةً في الهيئة بدعم الاستثمار الصناعي والتيسير على أصحاب المشروعات بالمحافظة.

شملت جولة رئيس الهيئة تفقد عدد من المصانع المنتجة بالمنطقة الصناعية ببلطيم ومنها مصنع الشرق الأوسط للصناعات الغذائية الذي جرى افتتاحه بعد التطوير والإحلال والتجديد لخط إنتاج الزيوت النباتية، وشركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، والشركة المصرية لتصنيع الشباك.