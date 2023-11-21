افتتاح فرع هيئة التنمية الصناعية بمدينة دمنهور

افتتحت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والدكتور ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء حازم عنان نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية، فرع هيئة التنمية الصناعية بدمنهور.

وتفقد الوفد المبنى الذي يحتوي على مكاتب مجهزة لاستقبال وخدمة العملاء وتقديم الخدمات للمستثمرين، مثل استخراج التراخيص اللازمة داخل أو خارج المناطق الصناعية كالسجل الصناعي وتراخيص التشغيل.

افتتاح فرع هيئة التنمية الصناعية بالبحيرة

وأكدت نائب محافظ البحيرة، أن افتتاح الفرع يأتي ضمن استراتيجية المحافظة للتيسير على المستثمرين وتذليل العقبات ووفقا للتوسع الذي تشهده المحافظة في إقامة المصانع والمشروعات الاقتصادية المتنوعة.

وأشارت نائب محافظ البحيرة، إلى أن المحافظة شهدت خلال السنوات الماضية تحركا كبيرا وغير مسبوق لدعم المستثمرين وزيادة الاستثمارات والآفاق الاستثمارية، حيث تخطو المحافظة خطوات كبيرة وإيجابية وحقيقية لدعم الاستثمار الجاد والوصول إلى تنمية صناعية كبيرة على أرض الواقع نظراً لما تمثله تلك الصناعات من إضافة كبيرة للناتج القومي والاقتصاد الوطني.

تقديم جميع الخدمات لمستثمري البحيرة

وأشارت الدكتورة ناهد يوسف إلى أن افتتاح فرع لهيئة التنمية الصناعية بمدينة دمنهور سيسهم في تقديم جميع الخدمات لمستثمري البحيرة، حيث يستهدف رفع الأعباء عن كاهل المستثمرين وتشجيعاً لقطاع الصناعة، وتوفير الخدمة داخل المحافظة، بديلاً عن الانتقال إلى المركز الرئيسي للهيئة بالقاهرة.

وأكدت أن الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات والخطوات للتيسير على المستثمرين في مختلف قطاعات الصناعة وتسهيل التراخيص، كما تقوم بالتعاون المستمر لتذليل أي معوقات أمام الحركة المتزايدة للصناعة والاستثمار التي تشهدها مصر حاليا.