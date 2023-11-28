محافظ بورسعيد: استعدادات مكثفة بالأحياء لتجهيز مقار انتخابات الرئاسة 2024

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن الأجهزة التنفيذية والمعنية تكثف جهودها لسرعة الانتهاء من تجهيز مقار انتخابات الرئاسة 2024، المقرر أن تبدأ يوم 10 ديسمبر في الداخل، وإمدادها بكافة المستلزمات لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء ويسر.

وفي حي الضواحي، تفقدت سمر الموافي رئيس الحي عددًا من مقار اللجان الانتخابية داخل عدد من المدارس الواقعه بنطاق الحي، وذلك للوقوف على جاهزيتها وإزالة أي عقبات استعدادا لإنطلاق الانتخابات الرئاسية.

تجهيز 8 مقار بضواحي بورسعيد

وتفقدت رئيس الحي مدرسة الشهيد إبراهيم على محمد السيد والشهيد كريم العايق وجمال عبد الناصر الاعدادية بنات ومدرسه التوكيلات الملاحيه ومدرسه أحد الإبتدائية ومعهد القابوطى الأزهرى حيث من المقرر أن تجري الانتخابات في 8 مقار انتخابية داخل نطاق الحي، كما تواصل الأجهزة التنفيذية بحى الضواحى استعداداتها المكثفة لتجهيز مقار لجان الانتخابات الرئاسية الواقعة داخل نطاق حى الضواحى والبالغ عددها 8 مقار انتخابية، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

أعمال النظافة والتجميل

وفي حي الزهور، تابع فوزي الوالي رئيس الحي أعمال النظافة والتجميل وتقليم الأشجار والنخيل وقص الحشائش والهيش التى تتم بالمرور تباعا بمدرسة صفية زغلول المقام بها لجان انتخابية، كما تم تشكيل فريق عمل من الإدارات المعنية للمرور تباعا بكافة المدارس التى ستشهد لجان انتخابية.

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ بورسعيد ومن خلال لجنة متابعة تجهيز المقار الانتخابية برئاسة لمياء الجيار رئيس حي المناخ تتواصل اعمال تجهيز مدرسة القناة الثانوية للبنين -أحد المقار الانتخابية بالحي- إستعدادا لاستقبال الناخبين من أهالي الحي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية القادمة كما يتم تجهيز جميع اللجان من الداخل والخارج على أعلى مستوى وفي أقرب وقت، بداية من أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات أولا بأول ، ومرورا بصيانة وإصلاح الأعطال وتأمين أعمدة الإنارة العامة بمحيط المدارس ، ورفع الإشغالات والتعديات والمخالفات من محيطها، ورفع كفاءة المسطحات الخضراء والأحواض داخلها وخارجها ورفع كفاءة الطرق وشفط وتطهير البالوعات داخلها وخارجها وما إلي ذلك من أعمال.

كما تابع المهندس وليد الدعدع رئيس حي العرب أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات بنطاق الحي حيث قام فريق العمل الميداني بإدارة تحسين البيئة بكنس وإزالة القمامة ورفع المخلفات ورفع كفاءة النظافة العامة مروراً علي مدرسة قاسم امين والمعهد الازهري وبورسعيد الاعداديه بنين وبنات بالوردية الصباحية بالحي ، في اطار استعدادات استقبال الانتخابات الرئاسية

صيانة أعمدة الإنارة

وداخل حي الشرق، واصلت الأجهزة التنفيذية بقيادة محمد فواز رئيس الحي المرور بالمقار الانتخابية الواقعة بنطاق الحي لرصد الأعطال في أعمدة الإضاءة العامة لإصلاحها وعمل الصيانة اللازمة داخل وخارج المدارس مقار اللجان الانتخابية.

وقام فريق العمل الميداني لإدارة الكهرباء بأعمال الصيانة وإصلاح الأعطال وتأمين أعمدة الإضاءة العامة، ويواصل فريق العمل الميدانى بإدارة الكهرباء بالحى المرور يوميا بالمدارس (المقار الانتخابية ) لصيانة أعمدة الإضاءة العامة داخل وخارج اللجان لسرعة تجهيز اللجان على أكمل وجه.