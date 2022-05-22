انطلاق ثاني أيام الترشح للمرحلة الثانية من الإنتخابات العمالية

انطلقت منذ قليل فعاليات اليوم الثاني والأخير من المرحلة الثانية للانتخابات العمالية في دورتها النقابية الجديدة «2022 ـ 2026»، وذلك وفقا للتصنيف النقابي في 14 نقابة عامة، وهي: «العاملين بالاتصالات، والتجارة، والكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف».

إغلاق باب الترشح

وتغلق وزارة القوي العاملة على مستوى مديرياتها في جميع محافظات الجمهورية باب الترشح للجان النقابية التابعة للنقابات العامة الخاصة بالمرحلة الثانية من الانتخابات العمالية، اليوم، بعد أن فتحت الباب أمس السبت، على أن يتم الإعلان عن الكشوف الأولية للمرشحين بدءا من الغد الإثنين وحتى يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل.

وتوافد منذ قليل، العشرات من العمال راغبي التقدم بطلبات الترشح لانتخابات الروابط العمالية، التابعة للنقابات الـ14 التي حددتها وزارة القوى العاملة في المرحلة الثانية من الانتخابات العمالية.

إعلان الكشوف الأولية للمرشحين بالمرحلة الثانية

وتبدأ وزارة القوى العاملة في تلقى الطعون يومي الثلاثاء والأربعاء، على أن يتم الإعلان عن الكشوف النهائية يومي 27 و28 مايو، وتُجرى الانتخابات يوم 29 مايو، وإعلان النتيجة والتظلم منها 31 مايو، والبت في التظلم 1 يونيو المقبل، وإيداع الأوراق يومي 2 و3 من نفس الشهر.

وانتهت منذ أيام قليلة المرحلة الأولى من الانتخابات العمالية، للدورة النقابية الجديدة 2022 -2026، في اللجان النقابية التابعة لـ 15 تصنيفاً نقابياً للعاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة، والزراعة والري والصيد، التعليم والبحث العلمي، والبريد، والبترول، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل الجوي، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والإنتاج الحربي، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك.