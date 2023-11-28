الكلية العسكرية التكنولوجية تستقبل وفد مؤسسة «موبيلتي إنديا» الهندية

استقبلت الكلية العسكرية التكنولوجية، وفد مؤسسة «موبيلتي إنديا» الهندية الحاصلة على اعتماد الجمعية الدولية للأجهزة التعويضية (ISPO) في مجال إعداد الكوادر البشرية الفنية العاملة في هذا المجال، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والتقنية مع المؤسسات الدولية المختلفة.

تضمنت الزيارة عرض فيلم تسجيلي عن الإمكانيات العلمية والفنية داخل الكلية العسكرية التكنولوجية، أعقبها جولة تفقدية لعدد من المعامل والأقسام التخصصية بالكلية، والاطلاع على منظومة الإعداد والتأهيل العلمي للطلبة الدراسين بقسم تكنولوجيا الأطراف الصناعية.

وألقى اللواء أركان حرب أكرم صلاح الدين محمود مدير الكلية العسكرية التكنولوجية، أعرب فيها عن اعتزازه بالتعاون مع المؤسسة في مجال التأهيل والاعتماد، مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم وتطوير العملية التعليمية داخل الكلية بما يسهم في بناء أجيال من الكوادر المؤهلة وفقا لأحدث المعايير العالمية.

وتضمنت زيارة وفد مؤسسة «موبيلتي إنديا» تفقد مصنع الأطراف الصناعية التابع للقوات المسلحة بمركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم بالعجوزة، بعد تطويره بالتعاون مع الجانب الألماني كأفضل مراكز التجميع والمواءمة لخدمة المريض المعاق حركيا.