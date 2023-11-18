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الرئيس السيسي يبحث مع وزير القوات المسلحة الفرنسي تهدئة الأوضاع بغزة

كتب:

محمد أبو عمرة
04:57 م | السبت 18 نوفمبر 2023
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، سيباستيان لوكورنو، وزير القوات المسلحة الفرنسي، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء جاء في إطار حرص الجانب الفرنسي على إطلاع الرئيس على نتائج جولته الإقليمية خلال الأيام الماضية، وذلك في ضوء المساعي الدولية لتهدئة الأوضاع في المنطقة، واهتمام الجانب الفرنسي بالتنسيق مع مصر في هذا الصدد، اتصالاً بالعلاقات الوثيقة بين البلدين والدور المحوري لمصر، على المسارين السياسي والإنساني، لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، والتوصل لوقف لإطلاق النار وحماية المدنيين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.