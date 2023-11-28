«التعاون الدولي»: مصر تستعد لاستضافة مؤتمر استثماري في العام المقبل

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في منتدى الاستثمار التراثي الثقافي السياحي الذي تنظمه وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقالت وزيرة التعاون الدولي إن الاستثمار السياحي أحد أهم نماذج الاستثمار، إذ يدخل فيه عنصري الاستثمار في الرأس المال البشري والاستثمار في الموارد، بهدف زيادة إيرادات الدولة وتشجيع ودعم كل الأعمال التي تدخل في هذا المجال؛ على سبيل المثال بناء الفنادق والمنتجعات والمدن السياحية، ودعم المشاريع السياحية الصغيرة وتطوير مشاريع البنية التحتية كخدمات النقل والكهرباء والصحة والصرف الصحي، وغيرها من المشاريع التي تخدم السكان المحليين والسياح على حد سواء.

وأشارت إلى أنه الوزارة تكثف جهودها لخلق شراكات مع شركاء التنمية، تنفيذا لأولويات الدولة فى هذا المجال، واستغلالًا للفرص الاستثمارية في القطاع، إذ يجرى تنفيذ العديد من المشروعات التي يدعمها شركاء التنية من بينها استكمال مشروع المتحف المصري الكبير، وبرنامج دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأه فى قطاع السياحة.

دمج المجتمعات المختلفة في الخطط التنموية

وأكدت أن الحفاظ على التراث ودمج المجتمعات المختلفة في الخطط التنموية يعتبر من المحاور الهامة التي تسعى وزارة التعاون الدولي لتوفير التمويل لها خلال التفاوض مع شركاء التنمية، لما له من أهمية في تطوير المناطق الأثرية ودعم أنواع السياحة المختلفة.

وأشارت إلى أن مصر تستعد لاستضافة مؤتمر استثماري في العام المقبل 2024، لذا تأتي أهمية هذا المنتدى في إطار إعداد والتحضير للفرص الاستثمارية التي يمكن الإعلان عنها خلال المؤتمر.

تنفيذ رؤية مصر 2030

وأوضحت أن الدولة تعمل على تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تضع من بين مستهدفاتها زيادة عدد السائحين لنحو 30 مليون سائح حتى عام 2028، من خلال العمل على تحقيق معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري بنحو 25% و30% سنويًا، وذلك من خلال ستة محاور رئيسية وهي الإصلاح المؤسسي والتشريعي، ورفع القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري، والأهداف الاقتصادية المتعلقة بـ (زيادة أعداد السائحين - وزيادة أعداد الليالى السياحية - ومعدلات الإنفاق السياحى - واستهداف شرائح ذات إنفاق أعلى من السائحين)، وتعزيز المشاركة الاجتماعية ورفع كفاءة الموارد البشرية، والعمل على تعظيم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية.