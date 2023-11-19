وزيرة التعاون الدولي تعلن إطلاق تقرير المتابعة الأول لنتائج العمل مع «نوفي»

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ورئيس اللجنة الخاصة ببرنامج «نوفي»، إنه إعلاءً في مبادئ الشفافية للشراكات الدولية، والتي تعد أحد أهم الدبلوماسية الاقتصادية، تعلن وزارة التعاون الدولي اليوم، إطلاق تقرير المتابعة الأول.

مبادئ التمويل العادل

وأضافت «النشاط» خلال كلمتها بإطلاق تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «برنامج نوفي»، وتذيعه قناة «إكسترا نيوز»، أن تقرير المتابعة الأول، يرصد عامًا من التنفيذ والعمل المشترك، مع مختلف الأطراف المعنية ببرنامج «نوفي»، في محاور المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، الذي يطابق كل مبدأ من مبادئ التمويل العادل، المدرجة في دليل شرم الشيخ، مع محاور برنامج «نوفي».

وتابعت: «أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل، إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مساندته ومتابعته المستمرة للمنصة الوطنية لبرنامج «نوفي»، كما أتقدم بالشكر إلى زملائي السادة وزراء الكهرباء والإسكان والزراعة والموارد المائية والري والتجارة والصاعة والنقل والخارجية المصرية ووزارة البيئة، على جهودهم وتنسيقهم المستمر، كما أشكر كافة الفرق الفنية على المجهود المبذول، في مراحل التأهيل الفني للمشروعات، والانتقال بالمنصة من الرؤية إلى التنفيذ، وأكرر شكري إلى شركائي الدوليين، على التعاون الدولي ودعم أجندة مصر التنموية والمناخية، في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نوفي».