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 وزير الشباب يلتقي أبطال أندية المؤسسات العسكرية الرياضية الدوليين

كتب:

محمد مجدي
02:25 م | الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أبطال أندية المؤسسات العسكرية الرياضية الدوليين، بمعهد الكفاءة البدنية والرياضية للقوات المسلحة، وذلك في إطار الرعاية الكاملة للمواهب الرياضية، الذين حققوا إنجازات مشرفة للرياضة المصرية في مختلف المحافل الدولية.

بدأت المراسم بكلمة اللواء أ.ح. حسام خضر رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة، وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة، على الدعم المستمر للارتقاء بالمنظومة الرياضية داخل القوات المسلحة لتأهيل كوادر في مختلف الألعاب وفقاً لاستراتيجية مدروسة لتحقيق إنجازات رياضية في كل البطولات الدولية.

وألقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كلمة أشار خلالها إلى الإنجازات الكبيرة التي حققها لاعبو ولاعبات أندية المؤسسات العسكرية الرياضية الدوليين في كل البطولات الرياضية المشاركين بها وتحقيق العديد من الميداليات المختلفة، مشيراً إلى أن المؤسسات العسكرية الرياضية أحد أهم ركائز الرياضة في مصر، فهي مصنع للأبطال الرياضيين ومنجم للإنجازات والميداليات الأوليمبية والدولية.

أعقب ذلك المرور على عدد من المنشأت الرياضية بالمدرسة العسكرية الرياضية بمدينة المستقبل.

واختتمت المراسم بعقد جلسة تعاون ثنائي بين ممثلي لجنتي وزارة الشباب والرياضة وجهاز الرياضة للقوات المسلحة، لتنسيق الجهود الخاصة بإعداد أجيال رياضية قادرة على تحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات لرفع راية الوطن في مختلف البطولات الرياضية الدولية والعالمية.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.