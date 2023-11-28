توقيع اتفاقية تعاون بين مكتبة الإسكندرية ومركز الخليج للأبحاث بالسعودية

وقع الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور عبدالعزيز بن صقر؛ رئيس مركز الخليج للأبحاث، صباح اليوم، اتفاقية تعاون بين «مركز الخليج للأبحاث بالمملكة العربية السعودية ومكتبة الإسكندرية».

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن المكتبة بحكم أهدافها ورؤيتها فهي تخلق كثيرًا من القنوات للتعاون والعمل مع المراكز البحثية والثقافية والجامعات عبر العالم، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية هي أقرب الدول إلى مصر والعلاقة بينهما استراتيجية وقوية للغاية فنحن في مكتبة الإسكندرية نتطلع دائما على المستوى الثقافي والاقتصادي والسياسي بتعميق تلك العلاقات والتي تنعكس بدورها على طبيعة العلاقات الشخصية بين خادم الحرمين الشريفين والرئيس عبدالفتاح السيسي.

الاهتمام بالبحث العلمي

وأشار زايد إلى أن هناك تغيرين كبيرين في الوطن العربي ويجب علينا أن نأخذهما في الاعتبار، الأول وهو حجم التحديات التي توجد في المجتمعات العربية فنحن نحتاج، أن نفهم موقع العرب من المنظومة العالمية ومن العولمة، والتي بها عدم يقين وعدم القدرة على التنبؤ بالمستقبل، فنحن كل يوم نصادف أفقا جديدا للتغيير، أما الظاهرة الثانية فهي تنامي إنشاء أماكن بحثية في الوطن العربي، والتي تتخذ طابعا حكوميا في بعض الأحيان، وكثيرًا من الأحيان تكون ذات طابعا خاصا، ومن هنا نجد أن الحكومات قد بدأت تهتم بالبحث العلمي.

اهتمام بالمنطقة العربية

وأضاف الدكتور عبدالعزيز بن صقر؛ رئيس مركز الخليج للأبحاث: «فخور وسعيد بكوني في بلدي الثاني التي هي مصر وأكثر سعادة بأن أكون في المدينة التي أحببتها وهي الإسكندرية، وفي سعادة أكبر وأنا في هذا الصرح العلمي المرموق، وقد تم تأسيس مركز الخليج للأبحاث في عام 2000م وكان الهدف في ذلك الوقت أن يكون لدينا اهتمام بمنطقتنا العربية ودول الخليج العربي ومن ثم انطلقنا منها إلى بقية دول العالم في علاقات مختلفة منها السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والدفاعية والإجتماعية، والثقافية والإعلامية».