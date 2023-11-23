مكتبة الإسكندرية تنظم محاضرة افتراضية عن التحديات البيئية الاثنين المقبل

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات والبرامج الخاصة «CSSP»، بقطاع البحث الأكاديمي والشريك الإقليمي العربي للأكاديمية العالمية للعلوم في البلدان النامية «TWAS-AREP»، يوم الاثنين 27 نوفمبر، في تمام الساعة 12:00 مساءًَ، محاضرة افتراضية بعنوان «حول التفاعل بين علوم البيانات ومراقبة الأرض لمجابهة التحديات البيئية في المنطقة العربية»، يلقيها العالم المصري الدكتور هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض، كلية شميد للعلوم والتكنولوجيا، جامعة تشابمان بالولايات المتحدة الأمريكية، وسيدير المحاضرة، الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، والأمين العام لاتحاد الجامعات العربية.

وبحسب بيان مكتبة الإسكندرية اليوم، فإن المحاضرة ستناقش استخدام علوم البيانات ونظم الاستشعار عن بُعد، لمجابهة التحديات البيئية في المنطقة العربية.

دعم مسارات تخفيف حدة التغيرات المناخية

وأكدت المكتبة أنّ هناك تحديات عِدة يفرضها النمو السكاني المتزايد عالميًا على استدامة المجتمعات، وكذلك على قطاعات مختلفة منها المياه والطاقة والأمن الغذائي والاقتصاد وغيرها، وبالتالي تأتي أهمية الاستعانة بنظم وأساليب علمية مبتكرة، توفر معلومات وبيانات علمية دقيقة وبشكل سريع، مما يتيح وضع خطط ورسم مسارات تدعم أهداف التنمية المستدامة ومسارات تخفيف حدة التغيرات المناخية على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية كافة، لما فيه خدمة المجتمعات ودعم الاستدامة البيئية.

رابط التسجيل في محاضرة مكتبة الإسكندرية

وتوفر المكتبة، المحاضرة بشكل افتراضي ومفتوح للجمهور، من خلال التسجيل على الصفحة الرسمية.