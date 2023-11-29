أشهر قاموس في العالم يكشف عن الكلمة الأكثر بحثا في 2023.. هل استخدمتها؟

بعد سيطرة الذكاء الاصطناعي على العالم خلال الفترة الماضية، والذي فتح الباب أمام تزييف الحقائق والتلاعب بالصور والمقاطع المصورة كشف أشهر قاموس في العالم «Merriam-Webster» عن أكثر كلمة رددها مستخدموه في عام 2023.

«أصلي»، كانت هذه الكلمة التي كشف عنها القاموس، بحسب ما نقلته شبكة «سي إن إن»، مؤكدا أنه أمر منطقي مع استمرار البحث عنه بسبب القصص والمحادثات حول الذكاء الاصطناعي وثقافة المشاهير والهوية ووسائل التواصل الاجتماعي.

ما هي الكلمة الأكثر بحثا في عام 2023؟

وأضاف التقرير: «السبب وراء بحث الكثيرين عن تلك الكلمة، هو أنها لها عدة معانٍ، وفقًا للإعلان الموجود على موقع القاموس الإلكتروني، بما في ذلك ليس كاذبًا أو تقليدًا وصادقًا لشخصيته أو روحه».

ووفقا لقاموس ميريام ميبتسر، فإن المرادف الحقيقي والفعلي، لكلمة الأصلي هو «الصفة المرغوبة بشكل واضح»، مؤكدا أن هذا المصطلح يفضله المشاهير مثل المطربين ليني ويلسون وسام سميث وتايلور سويفت، الذين تصدروا عناوين الأخبار هذا العام بتصريحات حول البحث عن «صوتهم الأصلي» و«الذات الأصلية».

الكلمة الأكثر ترديدا في عام 2023

إيلون ماسك، مالك منصة «X» أيضا كان له دور أيضا في نشر الكلمة بحسب التقرير، بعدما طالب الناس في وقتٍ سابق بأن يكونوا أكثر «أصالة» على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف التقرير: «لقد أدى ظهور الذكاء الاصطناعي إلى طمس الخطوط الفاصلة بين ما هو حقيقي وما هو غير حقيقي، مما ترك المشاهير والعلامات التجارية والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي - من بين آخرين - حريصين على إثبات أصالتهم».

إحدى الكلمات الأخرى التي برزت في عمليات البحث هذا العام، وفقًا للقاموس، كانت كلمة «التزييف العميق» ذات الصلة الوثيقة، بكلمة «أصلي»، والتي تم تعريفها بواسطة القاموس على أنها «صورة أو تسجيل تم تغييره والتلاعب به بشكل مقنع لتحريف شخص ما على أنه يفعل أو يقول شيئًا لم يتم فعله أو قوله بالفعل».

قال القاموس إنه كان هناك ارتفاع خاص في عمليات البحث على هذا المصطلح في أبريل وأوائل مايو، بعد انتشار واحدة من أبرز القصص الإخبارية لهذا العام حول الصور المزيفة التي تظهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وهو محتجز من قبل الشرطة بطريقة دراماتيكية في مارس الماضي.

وكان القاموس ذاته أعلن في عام 2022، أن كلمة «Gaslighting» أو «التلاعب بالعقول» هي كلمة العام، قائلة إنها أصبحت مصطلحًا واسع الانتشار في «عصر المعلومات المضللة».