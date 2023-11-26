«إعلام القاهرة» تناقش استخدامات الذكاء الاصطناعي فى البحوث الإعلامية

ينظم قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة غدا الملتقى العلمي الأول لهذا العام ويتعرض لإحدى الإشكاليات المهمة التي تشغل المجتمع البحثي حيث يناقش الضوابط الأخلاقية لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في البحوث الإعلامية.

إشكاليات أخلاقية في أدوات البحوث العلمية

ترأس الجلسة الدكتورة ليلي عبد المجيد الأستاذ بقسم الصحافة والعميد الأسبق لكلية الإعلام، وتتحدث عن الاشكاليات الأخلاقية التي تواجه استخدام هذه الأدوات في البحوث العلمية.

ويستضيف الملتقى رضوى عبد اللطيف نائب رئيس تحرير الأخبار ومديرة العلاقات الأكاديمية بمؤسسة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف في دبي والتي تقدم مداخلة عن التجارب العالمية في مجال استخدام ادوات الذكاء الاصطناعي كما تعرض د نانسي عادل المدرس بقسم الصحافة لأكثر هذه الأدوات استخداما في البحوث الإعلامية مع تطبيقات للاستخدام الآمن والأخلاقي لها.

زيادة وعي الباحثين

وقالت الدكتورة أمل السيد دراز الأستاذ بقسم الصحافة ومنسق الملتقى أن الجلسة تستهدف زيادة وعي الباحثين باستخدام تطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي بجانب السعي لبلورة تصور لوضع دليل أخلاقي ييسر علي الباحثين استخدام هذه الأدوات كوسيلة لدعم البحث العلمي.