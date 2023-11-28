رسائل المصريين بالخارج لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: «إحنا في ضهرك»

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لقطات من فيديوهات المصريين بالخارج لدعمه في الانتخابات الرئاسية، وتوعية الجاليات المصرية بالخارج على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري.

دعم الجاليات المصرية بالخارج للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

ويأتي ذلك استمراراً لدعم الجاليات المصرية بالخارج للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقالت إحدى المصريات بالخارج: «دورك كمصري عايش في الخارج أو جوه مصر إنك تنزل تنتخب وتقف جنب بلدك»، وقال مصري آخر بالخارج: «صوتي للرئيس السيسي عشان الوضع السياسي في المنطقة لا يتحمل أي مخاطرة»، وقالت أخرى: «أنا بوجه رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي وبقوله إحنا معاك زإحنا في ضهرك وبنؤيدك لفترة رئاسية جديدة».

ودعا باقي المصريين بالخارج المشاركين بفيديوهاتهم بالمشاركة في الانتخابات واختيار الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة النجاح التي بدأها.

كيفية المشاركة في دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

وقالت الحملة الرسمية: «يمكنكم الآن التقاط فيديوهات داعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي من دولكم ومشاركتها معنا، كما يمكنكم الانضمام إلى الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي للمصريين بالخارج عبر الرابط https://expatreg.web.app»